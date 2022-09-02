В новой сводке специалисты ISW, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, сообщили, что президент-агрессор озвучил новый дедлайн для своей армии по захвату всей Донецкой области – 15 сентября. По словам аналитиков, это «крайне маловероятная» дата, информирует «НБН».

В Институте изучения войны сомневаются, что «освободителям» удастся добиться прогресса на Востоке Украины, который необходим им для оккупации всей области к середине месяца, несмотря на переброску дополнительных сил в регион.

Напомним, что ранее в «ДНР» заявляли о том, что российская оккупационная армия установит контроль над всей Донецкой областью до конца августа. Однако план «полного освобождения» Донбасса до конца лета провалился.