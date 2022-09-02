Спустя шесть месяцев после полномасштабного нападения путинских войск на Украину россияне продолжают гордиться своей родиной и поддерживать вооруженную агрессию, что подтверждает соцопрос аналитической службы РФ «Левада-Центр», информирует «НБН».

Исследование показало, что 76% поддерживают «СВО» в Украине, 17% — выступают против войны, 7% респондентов затруднились ответить. В сравнении с данными за март уровень поддержки кровопролития в соседней стране снизился среди российского общества всего на 4%.

Кроме того, граждане государства-оккупанта по-прежнему не чувствуют себя ответственными за смерти украинцев и разрушения. 60% опрошенных спят спокойно, зная, что их соотечественники совершают военные преступления в соседней стране, 23% респондентов считают, что на них есть часть ответственности за кровопролитие, и только 10% признают свою вину в этих трагических событиях.

Что интересно, большая часть участников исследования рассказала, что чувствует гордость за РФ в вопросе войны с Украиной – 48% (в марте этот показатель составил 51%) и только 31% опрошенных переживает тревогу и ужас от боевых действий.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько граждан Российской Федерации одобряют политику кремлевского диктатора на шестом месяце войны в Украине.