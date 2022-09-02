Как информирует «НБН», информацию об этом опубликовало издание «Украинская правда».

Отмечается, что по состоянию на 16 часов 34 минуты появилась информация о том, что на территории временно оккупированного Херсона в очередной раз прогремели взрывы.

Ранним утром, второго сентября, как уже сообщалось, российские пропагандисты и местные телеграм-каналы проинформировали о, как минимум, шести взрывах на территории оккупированного Херсона.

Кроме того, еще в полдень, согласно сообщениям местных жителей, в городе были слышны взрывы.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с деоккупацией Херсона, отметив, что этот процесс не будет быстрым.