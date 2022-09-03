Как сообщает «НБН», об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Эксперт утверждает, что войска Российской Федерации уже скоро в наибольшей степени проявят себя на Запорожском и Донецком направлениях.

«Путин дал приказ полностью оккупировать Донецкую область не позднее 15 сентября. Таким образом, есть все основания утверждать, что эти гаврики активизируются и уже успели активизироваться. На главных направлениях в ближайшие несколько суток или даже двух недель ожидается усиление боев», — рассказал Арестович.

Следует отметить, что ранее советник ОП дал свою оценку ситуации в Херсонской области. По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины пока не освободили Херсон, но это не говорит о провале или замедлении операции на юге. Наши защитники продолжают планомерно ликвидировать вражеские склады и вооружение. Алексей Арестович считает, что операцию по деоккупации юга проводят планомерно, так как сейчас основная задача украинских военных заключается в разрушении логистики противника, систем ПВО, а также складов с боеприпасами и топливом.

Ранее стало известно о перестрелке в Херсонской области при участии сотрудников ФСБ и военнослужащих РФ, в результате которой были убиты три человека.