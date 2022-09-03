Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания «МОСТ».
Местное население пишет в пабликах, что после того, как на значительно части города прозвучали взрывы, мобильная связь, установленная оккупантами, исчезла. Кроме того, люди сообщают о перебоях в работе провайдера «СкайНет», который держат под своим контролем захватчики.
Касательно же разбитого ВСУ комплекса для отдыха, то известно, что банно-оздоровительный комплекс «Затерянный мир» имел в себе также и гостиничные номера. В них любили отдыхать «в интимной обстановке». Также стоит отметить, что именно в этом здании на протяжении длительного времени жили российские военные, а также предатели, которые с ними сотрудничали.
Помимо прочего известно, что не так давно оттуда уехало большое количество захватчиков. Но была ли это ротация, и заселялась ли в «Затерянный мир» новая партия оккупантов, пока что неизвестно. Сами же гостиничные номера, где жили враги Украины, находились именно на верхних этажах здания, по которому ударили Вооруженные силы Украинского государства.
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