Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания «МОСТ».

Местное население пишет в пабликах, что после того, как на значительно части города прозвучали взрывы, мобильная связь, установленная оккупантами, исчезла. Кроме того, люди сообщают о перебоях в работе провайдера «СкайНет», который держат под своим контролем захватчики.

Касательно же разбитого ВСУ комплекса для отдыха, то известно, что банно-оздоровительный комплекс «Затерянный мир» имел в себе также и гостиничные номера. В них любили отдыхать «в интимной обстановке». Также стоит отметить, что именно в этом здании на протяжении длительного времени жили российские военные, а также предатели, которые с ними сотрудничали.

Помимо прочего известно, что не так давно оттуда уехало большое количество захватчиков. Но была ли это ротация, и заселялась ли в «Затерянный мир» новая партия оккупантов, пока что неизвестно. Сами же гостиничные номера, где жили враги Украины, находились именно на верхних этажах здания, по которому ударили Вооруженные силы Украинского государства.