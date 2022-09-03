Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом Гросси заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене вчера, второго сентября.

Дословно из заявления Гросси:

«В некоторых комментариях мне удалось увидеть, мол нам что-то не показали, и устроили «парад». Мы увидели все то, что я просил показать. Увидели все, что я просил. Даже когда мы были сами, мы все, что хотели, увидели».

Говоря о том, почему миссия МАГАТЭ не поддерживает украинскую сторону в плане демилитаризации ЗАЭС, генеральный директор агентства отметил, что организация не намерена подвергаться «шуму» и «манипуляциям».

Ранее СМИ сообщали, что российские войска открывают огонь по заранее согласованному маршруту МАГАТЭ.