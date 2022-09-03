Как сообщает «НБН», об этом рассказал руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он заявил, что пострадали трое детей, а двухлетний мальчик, доставленный в больницу, находится в тяжелом состоянии.

«Я не могу не прокомментировать сегодняшнюю трагедию в историческом центре Чернигова. На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, по непонятным причинам была и экспозиция, включающая сработавшее боевое оружие. Пострадали трое детей, включая двухлетнего мальчика, который в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Проводится обследование места происшествия с целью установить происхождение опасных экспонатов. Следователи уже работают на месте, виновных ожидает наказание», — сообщил Чаус.

Тем временем, журналисты Суспільного отметили, что расследование инцидента будет проводить Госбюро расследований.