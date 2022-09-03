Как передает «НБН», об этом руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в своем Telegram-канале.

Чиновник назвал ночь на субботу, 3 сентября, достаточно шумной, так как область была подвергнута атаке россиян с использованием тяжелой артиллерии, «Градов» и крылатых ракет. При этом в Днепровском районе оккупанты направляли на Днепр пять ракет, но украинские военные сбили их.

Вместе с тем на места возникло несколько пожаров в связи с падением обломков ракет, но спасатели их быстро ликвидировали. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Валентин Резниченко сообщил, что россияне из тяжелой артиллерии и «Градов» ударили по Никопольскому району, к счастью, никто не погиб и не получил ранения.

«В Никополе разрушения не зафиксированы. Несколько домов, газопроводов, автомобилей и хозяйственных построек в Марганце повреждены», — указал глава ОВА.

По словам Резниченко, враг обстрелял Широковскую громаду в Криворожском районе, известно, что некоторые частные дома были разрушены. Напомним, что Кривой Рог и Никополь постоянно подвергаются обстрелам россиян.

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал, как ПВО Украины сбили ракеты РФ над Днепром.