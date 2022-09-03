Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона, на территории Украинского государства продолжается фиксации маневров подразделений белорусской армии вдоль всей линии границы.

Дословно из заявления Демченко:

«Мы прекрасно понимаем, что это направление является критическим в определенном смысле. Минск ведь оказывает поддержку Москве в ее противоправных действиях на украинской земле. Как следствие, наши силы уделяют данному направлению весомое внимание».

В ГПСУ отметили, что в настоящее время данное направление весьма усиливается украинскими защитниками. Также там создаются укрытия, из которых в случае необходимости нужно будет вести огонь.

Согласно словам Демченко, изменений в численности войск Беларуси в настоящее время не наблюдается. Также не изменился и характер их действий.

Ранее свое мнение относительно вторжения войск Беларуси в Украину озвучил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.