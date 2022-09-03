Как информирует «НБН», такое сообщение озвучил Валерий Залужный, являющийся главнокомандующим Вооруженными силами Украины в социальной сети Facebook.

Дословно из обнародованного Валерием Залужным сообщения:

«На протяжении трех последних суток, с тридцать первого августа и по второе сентября, всего пара беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» уничтожила российской военной техники на общую стоимость в 26,5 миллиона долларов США. В частности, это восемь танков Т-72, одна гаубица и одна САУ «Акация». Помимо того, БПЛА повредили пять танков Т-72, а также одну БМП».

Валерий Залужный отмечает, что общая стоимость уничтоженной военной техники России за последние трое суток этими двумя «птичками» достигает 28 миллионов и 350 тысяч долларов США.

Напоследок Залужный подытожил:

«Весьма эффективные «»Байрактары» в умелых руках украинских защитников являются мощным оружием. Один из этих БПЛА – это помощь Украинскому государству от дружественной Литвы».

Напомним, ранее мы сообщали об удачном попадании ВСУ по складу с БК оккупантов в Херсонской области.