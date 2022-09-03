Как информирует «НБН», на этот раз, как об этом рассказал в Телеграм городской голова Олешек Евгений Рыщук, на территории Херсонской области также сдетонировал склад с боекомплектом захватчиков из Российской Федерации. Это произошло в городе Олешки.

Дословно из заявления, которое обнародовал Рыщук:

«Детонирует боекомплект. Это происходит в районе промзоны. Взрывы слышны уже полчаса».

Только за вчерашние сутки, второго сентября, поступало как минимум три сообщения о взрывах на временно захваченной войсками Путина территории Херсонской области.