Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

Согласно имеющейся предварительной информации, в результате инцидента ранения получили сразу двое детей.

По состоянию на текущий момент известно, что вблизи с художественным музеем проходила выставка боеприпасов. Один из них сдетонировал.

На месте чрезвычайного инцидента работу проводят представители Министерства здравоохранения Украины, а также работники МЧС.

В сообщении издания отмечается:

«В исторической части города Чернигова на Валу, третьего сентября, около 13 часов 30 минут раздались взрывы. В настоящее время известно о двух детях, которые получили травмы».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что на территории временно оккупированного россиянами Херсона прогремели взрывы.