Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В общей сложности, с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину потери врага достигли 49 500 в качестве «груза-200». Кроме того, уничтожено множество военной техники. К примеру, полностью разбиты 2049 танков, 4430 боевых бронемашин, 1147 артсистем, 294 реактивных систем залпового огня, 156 единиц ПВО, 236 самолетов, 206 вертолетов, 864 беспилотников, 203 крылатых ракеты, 15 кораблей и катеров, 3276 автоцистерн и автомобильной техники, 106 единиц специальной техники.

В это же время отмечается, что самые большие потери враг понес на Донецком, а также Криворожском направлениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили базу отдыха оккупантов в Херсоне.