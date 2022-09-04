Как информирует «НБН», представители Главного управления разведки обнародовали в Сети перехват одного из разговоров оккупанта со своей, вероятно, женой.

Так, в состоянии алкогольного опьянения захватчик по телефону жаловался своей вероятной супруге (или родственнице) на очень большие потери среди личного состава.

В частности, захватчик отметил:

«Минометка была. Нас на@@й раз@@бали. Именно оттуда я и звоню. Там нет абсолютно ничего. Там огромная, просто огромная канава. Больше нет. И если я тебе говорю, что постараюсь, то это вовсе не значит, что я дал тебе слово, что позвоню, и ты будешь ждать именно в этот день звонка… Знаешь ли ты, сколько нас из трех сотен осталось живых? Всего 72 человека! Остальные либо «трехсотые», либо и вовсе «двухсотые».

Примечательно, что в ходе телефонного разговора оккупант признался, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что только за последние сутки ВСУ ликвидировали в Украине почти 500 захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю с территории России.