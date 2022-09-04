Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В частности, сообщается, что даже не деоккупируя значительные позиции, Вооруженные силы Украинского государства могут добиться весомого успеха, если заставят Российскую Федерацию, в том числе, раскрыть расположения собственных войск, а также баз снабжения. Или же если враг займет оборонительную, а не наступательную позицию, или же отведет войска из других украинских регионов.

Кроме того, Украинское государство может получить разведывательные данные относительно российских подразделений, а также их уязвимости и готовности к боевым действиям.

Согласно обнародованному материалу, Вооруженные силы Украины в настоящее время не имеют ресурсов для быстрого контрнаступления. Сейчас защитники нашей страны пытаются ослабить передовые позиции сил РФ, используя одновременно дальнобойную артиллерию, а также ракеты для того, чтобы поразить стратегические объекты в тылу.

Согласно оценкам западных официальных лиц, на территории Херсона и других районах области, которые сейчас находятся в оккупации, пребывают порядка двадцати тысяч российских военнослужащих. Более того, как пишет WSJ, Украинское государство надеется на то, что регион удастся деоккупировать, не вступая в ожесточенные уличные бои.

Как известно, практически ежедневно поступают сообщения об ударах ВСУ по оккупантах, которые в настоящее время располагаются в Херсоне и окрестностях города.