Как информирует «НБН», об этом в своем видеообращении рассказал заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

Дословно из заявления Васькова:

«На территории Очакова данное утро оказалось весьма нехорошим. В Очакове был разрушен элеватор. В итоге были уничтожены тысячи тонн зерна. В настоящее время коммунальщики разбирают завалы после вражеского обстрела. Повреждены также были и десятки домов».

Согласно словам Васькова, к счастью обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как войска Российской Федерации из реактивных систем залпового огня, вероятно с территории ЗАЭС обстреливают украинскую территорию.