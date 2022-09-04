Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона.

Дословно из речи мэра Мелитополя:

«В Мелитополе никогда еще не было такого первого сентября, как в это году. Все школы были в окружении военных России. Войти в школу можно было исключительно через металлоискатели. Родителей практически не пускали внутрь. Однозначно в городе не будут работать пять школ. Именно там сейчас находятся военные базы оккупантов. Там их казармы и склады с БК. Рашисты в центре города».

Кроме того, Иван Федоров отметил, что в России уже сделали заявления о будущих ударах Вооруженных сил Украины по учебным заведениям города со стороны ВСУ. Это провокации со стороны военных Путина, чтобы прикрыть низкую явку детей в школах Мелитополя.

Напоследок он добавил, что большинство детей не ходят в школы, за что оккупанты давят на их родителей и угрожают штрафами, а также лишением родительских прав.

Напомним, ранее авторитетное издание The Wall Street Journal писало о планах ВСУ по деоккупации украинских территорий.