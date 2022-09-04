Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Insider.

Известно, что видео было снято в ночь со второго на третье сентября. На снимках было видно, что реактивные системы залпового огня стоят в непосредственной близости от энергетического блока.

В свою очередь издание The Insider обратилось с просьбой к экспертам Conflict Intelligence Team (CIT), чтобы те детально изучили видео.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На кадрах можно увидеть трубы Запорожской ТЭС. Они также видны и на опубликованном панорамном фото из Google. Съемка всего этого велась с противоположного берега реки Днепр. Камера во время съемок была направлена на юг. Все это означает, что место, откуда обстрел вели РСЗО, находится к западу от Запорожской теплоэнергетической станции. Но на этом же направлении как раз и располагается ЗАЭС. Однако точно установить невозможно, действительно ли снаряды запускались непосредственно с территории атомной электростанции».

Ранее в МАГАТЭ рассказали о своем визите на ЗАЭС.