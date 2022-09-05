«Мобилизованные» из «народной республики» Донбасса в 127-й полк 1-го армейского корпуса «ДНР» устроили бунт на Юге Украины из-за дефицита воды и еды, информирует «НБН» со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны.

Эксперты, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, сообщили, что украинские защитники отрезали от поставок продовольствия группировки оккупантов, которых «призвали» в ОРДО. Действия армии Украины истощают путинские войска и их материально-техническое обеспечение в этом регионе.

Украинские военные ликвидируют базы, склады, штабы российских захватчиков, нарушают их логистику, что прочувствовали на себе «мобилизованные» из «Донецкой народной республики».

Оккупанты пожаловались на дефицит еды и воды, отказавшись продолжать участие в боевых действиях. За бунтарей взялись сотрудники российской контрразведки.

Отметим, что оккупанты продолжают придумывать новые способы, чтобы скрываться с фронта. Ранее захватчики устраивали самострел или выставляли из окопов руки и ноги, чтобы получить ранения и отправиться домой. Однако сейчас «освободители» избрали другую методику.