Эксперт утверждает, что если ВСУ не получат достаточного ассортимента и количества вооружения от партнеров в ближайшие дни, президент-агрессор РФ получит паузу на несколько месяцев, боевые действия будут заморожены, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам политолога, Путин сражается за паузу в 3-4 месяца, поскольку сейчас ему необходимо «день простоять и ночь продержаться». Однако, как убежден Пионтковский, стратегически для лидера россиян ничего не изменится, поскольку войну он проиграл давно.

Эксперт отметил, что если Украина не победит в сентябре-октябре, значит она выиграет войну в марте 2023 года, поскольку Путин потерпел поражение еще в первую неделю полномасштабного вторжения, когда его план по захвату Киева «за три дня» провалился.

Напомним, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, какой период станет решающим в войне с Россией. Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий назвал два месяца важных боев.