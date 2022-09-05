Костенко сообщил, что на правом берегу оккупанты оказались в критической ситуации, практически без возможности организованного отступления. Однако глава Кремля не спешит спасать свои подразделения, поскольку это единственная правобережная оккупированная территория и единственный оккупированный областной центр с начала полномасштабного вторжения, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Захватчики чувствуют серьезную угрозу со стороны ВСУ, поэтому стараются перебросить личный состав на другие направления. Логично было бы россиянам перейти с правого на левый берег и там закрепиться.

Однако Путин оставляет войска на правом берегу, что является не военным, а политическим решением. Для диктатора важен Херсон, поэтому он готов жертвовать «освободителями», чтобы они удерживали этот плацдарм.

По словам Костенко, при умелых действиях ВСУ, в частности, использовании РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии, россияне будут лишены возможности находиться в Херсоне. Захватчики увидят, что все пути у них отрезаны и уйдут на левый берег. При этом нельзя исключать, что РФ может усилить террор против города на фоне масштабных потерь.

Ранее ситуацию на Херсонщине прокомментировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он объяснил, почему украинцам не стоит ожидать быстрых побед в этом регионе.