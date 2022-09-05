В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне продолжают осуществлять принудительную «мобилизацию» для войны против Украины в «народных республиках» Донбасса, информирует «НБН».

Захватчики решили пополнить ВС РФ для продолжения «спецоперации» за счет пациентов больниц «столицы ДНР». Мужчин призывного возраста силой «выписывают», несмотря на наличие у них заболеваний и травм. «Призывают» повторно и солдат, которые получили ранения во время боевых действий и проходят лечение в Донецке.

Боевики из ОРДЛО также недовольны тем, что к ним относятся хуже, чем к российским «освободителям», которые, в отличие от оккупантов из «ЛДНР», получают задекларированные надбавки. Не получают военные и качественное медицинское обеспечение. Все это значительно деморализует солдат Путина.

«Мобилизуют» и пациентов больниц оккупированного Алчевска в Луганской области. Местная жительница рассказала, что ее мужа, который проходил лечение в стационаре, забрали прямо в шлепках и шортах, и собираются отправить на фронт вместе с другими больными «призывниками».