На своей Facebook-странице Гайдай рассказал, что российские захватчики «воспитывают» голодом жителей оккупированных территорий. В частности, в Лисичанске люди вынуждены днями стоять в огромных очередях, чтобы получить буханку хлеба, информирует «НБН».

По словам руководителя Луганской ОВА, в 21 веке происходящее на Луганщине не поддается пониманию, поскольку еще недавно жители региона могли выбирать и получать необходимое в любое время. Чиновник добавил, что никому не могло прийти в голову то, что за буханку хлеба украинцам придется терпеть такое унижение.

Гайдай добавил, что оккупация отбросила Луганскую область фактически на сто лет назад. Он отметил, что россияне думают, что им ничего не будет за издевательство над нашими людьми, однако наказание настигнет их всех.

Ранее Гайдай сообщил, что область прочувствовала на себе последствия «мобилизации» в путинские войска. Поскольку оккупанты отправили практически всех мужчин на войну против Украины, теперь занимаются добычей угля в шахтах женщины.