В эфире национального телемарафона Маляр заверила, что Министерства обороны Украины нет намерения поставить на военный учет всех женщин. По ее словам, наша армия больше всего сейчас нуждается в представительницах трех специальностей – медицинский работник, повар и специалист по радиоэлектронике, информирует «НБН».

Заминистра напомнила, что Минобороны передало в Верховную Раду предложения изменений в закон, который касается военской обязанности и службы, чтобы женщины становились на учет добровольно.

Отметим, что ранее в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заверили, что не будет массового привлечения к ответственности украинок, которые будут уклоняться от военного учета.

Также ранее юрист объяснил, законно ли военнообязаным женщинам раздавать повестки на улице.