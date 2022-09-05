Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», с таким заявлением выступил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украинского государства Юрий Игнат.

В частности, он пояснил, что БПЛА, которые Иран поставил России, действительно имеют способность нести втрое больше вооружения, чем турецкие «Байрактары». Однако в это же время иранские БПЛА остаются для ракетчиков из ВСУ обычными целями.

Дословно из заявления Игната:

«Это вовсе обыкновенная цель. Ее будут сбивать украинские зенитчики и ракетчики. Это мы сейчас продолжаем делать и с «Форпостами», а также «Орланами», которые производились в России. Единственное, это нужно делать поправку на то, что иранский БПЛА – это современный аппарат. Однако нам остается неизвестным то, какого он качества, ведь Тегеран производил его не весьма честно, используя контрабандные части, так как эта страна находится под экономическими ограничениями».

Напоследок он добавил:

«Мы будем надеяться на то, что он не очень хорошо сделан. Будем надеяться, что наши бойцы ВСУ будут их сбивать точно так же, как и остальные беспилотники вражеских сил».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как работают турецкие «Байрактары» в Украине.