Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, об этом более детально говорится в материале Sky News.

Отмечается, что боевой курс обучения длится от трех до пяти недель. Основная часть обучения будет проходить на территории Великобритании, чтобы не было угрозы ракетных ударов со стороны Российской Федерации.

Учения на военных базах Великобритании по настоящее время успели пройти уже 4 тысячи и 700 украинских военных. Такого рода поддержку намерены оказывать до того времени, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с российским вторжением.

В свою очередь глава оборонного ведомства Великобритании Бен Воллес заявил:

«Наш учебный курс весьма быстро развивался. В настоящее время мы продлеваем его до пяти недель. Это нужно для того, чтобы подготовка украинских солдат была более качественной, ведь они в скором времени уже будут готовы к активным боям».

Также известно, что основной курс обучения, который ведет Соединенное Королевство, базируется на базовой подготовке пехоты.