Как информирует «НБН», такое заявление в интервью «Общественному» озвучил заместитель председателя ГСЧС Харьковской области Торяник Анатолий.

Дословно из заявления Торяника:

«В настоящее время Изюмский лес находится в зоне оккупации. Он также весьма сильно горел. На сегодняшний день у нас нет возможности поехать туда лично, чтобы посмотреть и проверить. Однако из информации со спутников мы прекрасно понимаем, что больше изюмского леса не существует. Он дотла выгорел».

Также он добавил, что так называемая «администрация» оккупантов даже не предприняла попытки, чтобы лес был спасен.

Ранее в Институте изучения войны (США) рассказали, перед каким выбором предстанет Россия, если Украина надавит на Изюм.