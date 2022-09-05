Как информирует «НБН» со ссылкой на российские информагентство «ТАСС», известный всем предатель Украины и коллаборант Кирилл Стремоусов сделал заявление о том, что Россия готовила проведение фейкового «референдума» о присоединении Херсонской области к составу Российской Федерации, однако из-за сложившейся сейчас в регионе ситуации, это стало невозможным.

Дословно из заявления коллаборанта:

«Мы подготовились проводить голосование. Мы хотели уже провести референдум в самое ближайшее время. Однако из-за всех событий, которые сейчас произошли, полагаю, что мы пока что сделаем определенную паузу».

По всей видимости, под выражением «определенные события» коллаборант подразумевает действия Вооруженных сил Украины, а именно их контрнаступление.

Помимо того, согласно словам коллаборанта, даже без проведения «референдума» Херсон является якобы частью государства-оккупанта Российской Федерации.