Зеленская рассказала, что знает своего мужа более 20 лет с того момента, как он был еще мальчиком. Супруга президента заверила, что с годами он не изменил свои «базовые настройки», информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

Говоря о решении остаться в родной стране после начала полномасштабной войны с Российской Федерацией, первая леди призналась, что этот вопрос она с супругом даже не обсуждала, поскольку твердо знала, что он никуда не уедет.

По словам Зеленской, он не мог поступить по-другому и ее оскорбляла реакция людей, которые удивлялись тому, что президент не покинул Украину. Первая леди добавила, что она не понимала, как они не заметили этого раньше, добавив, что люди не знали до конца своего лидера.

Напомним, что ранее Зеленскую раскритиковали за фотосессию для Vogue, в частности, ее обвинили в «гламуризации войны». Первая леди Украины объяснила, почему решила сняться для популярного глянцевого журнала.