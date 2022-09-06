В ходе совместного собрания гражданского и военного руководства Украины с главами парламентских фракций было предоставлено слово руководителю разведки, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Буданов озвучил доклад о намерении страны-агрессора вести войну за пределами Донбасса, угрозе захвата Харькова и Херсона, а также о нападении на столицу с прорывом из чернобыльской зоны. Однако присутствующие не восприняли всерьез прогноз начальника ГУР.

Анонимный источник, который присутствовал на встрече 22 февраля, рассказал журналистам, что глава разведки Украины рассказывал страшные вещи, на которые топ-руководители реагировали с раздражением, из-за чего остальные чиновники не верили тому, что говорил Буданов.

Напомним, что 24 августа американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором вспомнило, что происходило в Украине 24 февраля. Журналисты рассказали, кто первым сообщил главе государства о начале большой войны с Россией.