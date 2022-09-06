Как передает «НБН», об этом, сославшись на информацию местных жителей, написал в своем Telegram-канале городской голова Дмитрий Орлов.

«6 сентября в 12:20 от жителей Энергодара поступило сообщение о мощном взрыве в городе. Вслед за ним в Энергодаре одномоментно пропали электроэнергия и водоснабжение», — сообщил высокопоставленный чиновник.

Каких-то других подробностей чиновник не предоставил, но отметил, что специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Следует напомнить, что 5 сентября из-за пожара, вызванного обстрелами, перестала работать еще одна линия электропередач. Она была последней, соединяющей узел ЗАЭС/ЗаТЕС с украинской энергосистемой. Это привело к разгружению и отключению от сети шестого энергоблока – единственного работающего, от которого ЗАЭС получала питание для собственных потребностей.

Кроме того, 1 сентября, перед началом визита миссии экспертов МАГАТЭ, оккупанты из минометов обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате срабатывания аварийной защиты отключился пятый энергоблок. Оккупанты в тот день начали обстреливать город в 5 часов утра. Также было слышно автоматные очереди.