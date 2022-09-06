Украинская разведка выяснила, что в первый день контрнаступления украинской армии на Херсонщинекомандование ВС РФ в срочном порядке отправило на вторую и третью линии обороны заградительные отряды из кадыровцев, которые должны помешать отступлению подразделений с передовой, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

На некоторых участках фронта захватчики удерживали «мобилизованных» из «ЛДНР», которых бросили на передовую без должной подготовки в качестве «пушечного мяса». Однако солдаты из ОРДЛО при первых атаках ВСУ приняли решение сохранить себе жизнь, спасаясь бегством.

По этой причине российское военное командование отправило на Юг Украины кадыровцев, которые должны возвращать беглецов и вынуждать их отбивать утраченные позиции.

Поскольку боевые группировки боевиков и «мобилизованных» из «республик» Донбасса под Херсоном категорически не хотели отправляться ближе к линии фронта, командиры вызвали кадыровцев, которые устроили показательную казнь для устрашения солдат, расстреляв более 30 «отказников».

Отметим, что президент-агрессор Владимир Путин не позволяет оккупационным силам переместиться с правого берега Херсонщины на левый. Полковник СБУ объяснил, почему этим группировкам не дают сделать «жест доброй воли».