Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Кроме того, информацию подтвердил и Александр Вилкул.

В частности, глава военной администрации Кривого Рога заявил:

«По Кривому Рогу были нанесены ракетные удары».

Немного позже Валентин Резниченко добавил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу на местной нефтебазе произошел крупный пожар.

Известно, что на месте инцидента работают пожарные. Также к тушению масштабного возгорания был привлечен пожарный поезд.

В настоящее время уточняется информация относительно разрушений, а также о том, есть ли пострадавшие.

Помимо прочего, о ракетном ударе по городской нефтебазе также сообщил и местный «Первый городской» телеканал.

Напомним, ранее мы писали о ракетном ударе, осуществленном Российской Федерацией по Запорожью.