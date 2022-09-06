Силы обороны делают все для деоккупации Херсонщины, поэтому россиянам и предателям Украины в области сейчас особо неспокойно. После того, как ВСУ ликвидировали вражеские базы в Херсоне, коллаборанты покинули город, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам советника мэра, предатели Украины чувствуют себя в опасности в Херсоне, однако им дали распоряжение вернуться и засветиться в городе. Движение сопротивления не дает покоя коллаборантам и захватчикам, а также не позволяет им что-либо спрятать.

Горожане указывают на места где находились или находятся предатели, после чего украинские защитники наносят по ним удар. Коллаборанты пытаются укрыться в подвалах, на чердаках или выгоняют из домов жителей, однако их местонахождение быстро раскрывают.

Когда оккупанты узнали, что у украинской армии есть точные ракетные системы, они начали прятать военную технику возле детских садов и школ, ставить на остановках или в других общественных местах. Также «освободители» в селах пытаются сохранить боеприпасы в погребах местных жителей. Как отметил Головня, захватчики прячутся от ВСУ даже в больницах.

Советник городского главы добавил, что россияне и коллаборанты уже не такие наглые, они в панике готовятся отступать, однако не знают, что предпринимать при приближении украинских военных.

Ранее о ситуации в регионе высказался мэр Мелитополя Иван Федоров. Городской глава рассказал, что делают коллаборанты в преддверии деоккупации Юга Украины.