Известно, что инцидент произошел возле здания военно-гражданской администрации Бердянска во вторник, 6 сентября. Информацию подтвердил «член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале коллаборант рассказал, что в центральной части города прогремел взрыв: в автомобиле взлетел на воздух «комендант» города Артем Бардин. Сейчас «должностное лицо» оккупационной администрации города находится в тяжелом состоянии в больнице.

Также Рогов опубликовал фотографии с места события, которые распространили российские СМИ. Пропагандистские издания пишут, что после взрыва происходила продолжительная перестрелка.

Коллаборант обвинил в подрыве машины «коменданта» Бердянска украинских защитников.

Ранее ВСУ взорвали комплекс для отдыха «Затерянный мир» в захваченном Херсоне, который ранее принадлежал коллаборанту Владимиру Сальдо. Известно, что на этой базе жили предатели Украины и российские захватчики.