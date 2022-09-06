В эфире национального телемарафона Ташева рассказала, что следует предпринимать крымчанам перед освобождением захваченного россиянами полуострова, информирует «НБН».

По словам постпреда Зеленского в АР Крым, она не рекомендует украинским гражданам в условиях освобождения полуострова пользоваться «эвакуацией», которую предложат российские захватчики. Чиновница отметила, что в такой ситуации оккупанты могут взять местных жителей в заложники или использовать их в качестве живого щита для путинских войск.

Ташева заверила, что деоккупация Крыма непременно произойдет, однако эту операцию Украине не осуществит быстро. Тем не менее, местное население должно подготовиться к этому морально и физически. Людям необходимо заранее спланировать маршруты перемещения, подумать, каким транспортом они воспользуются, а также собрать документы и необходимые вещи.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко озвучил самый реалистичный сценарий деоккупации Крыма. Он рассказал из каких этапов должно состоять освобождение полуострова от российских захватчиков.