Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк от шестого сентября в эфире Freedom, украинские силы активно продолжают позиционные боевые действия в Херсонской области.

Дословно из заявления Гуменюк:

«Мы продолжаем вести позиционные боевые действия. Есть земли, которые мы уже освободили. Также есть и расчетное время объявления таких территорий. Как следствие, всем нам нужно немного подождать. Сейчас мы готовим официальное заявление по этому поводу, так как м следим, чтобы эти населенные пункты после всех ужасов оккупации на протяжении шести месяцев, не подвергались массовым ударам артиллерии и авиации со стороны вражеских сил».

Поэтому, как добавила Гуменюк, военное командование четко обозначает время, когда можно объявить эти населенные пункты свободными и такими, которые полностью перешли под юрисдикцию Украинского государства.

Перед тем, как делать подобное официальное объявление, территорию, которую покинули захватчики, нужно разминировать, прежде, чем туда вернутся местные жители.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ сделали невозможным проведение псевдореферендума россиянами в Херсонской области.