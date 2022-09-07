Во вторник, 6 сентября, харьковские паблики и российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о контрнаступлении ВСУ под Балаклеей в Харьковской области, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Советник главы Харьковской ОВА пообещала, что российских захватчиков на оккупированных территориях региона ждут «сюрпризы» от украинских защитников, о чем в свое время сообщат официальные лица.

По словам Поповой, на захваченных территориях путинские войска ликвидируют коммуникационные и телевизионные сети, чтобы лишить местных жителей доступа к информации и протолкнуть пропаганду Кремля.

Как ометила чиновница, россияне напрасно стараются, поскольку современные технологии позволяют держать связь с людьми в оккупации и передавать им нужные данные.

Напомним, что украинские военные ликвидировали склад «освободителей», ЗРК С-300 и САУ в оккупированной Балаклее. В Сети распространили соответствующие кадры.