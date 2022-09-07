Из-за полномасштабной войны с Российской Федерацией военнообязанных граждан Украины призывают в армию. Люди, которые получили повестки, должны знать, по каким причинам они могут не явиться в военкомат, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Голос Карпат».

Как рассказал юрист Ростислав Кравец, призывники имеют четыре законных основания, чтобы их не наказали на неявку в ТЦК: болезнь, смерть родственника, стихийное бедствие, а также другое веское обстоятельство, которое помешало вовремя прийти в орган местного военного управления.

По словам эксперта, военнообязанного за неявку в ТЦК без уважительной причины, если его вызвали впервые для уточнения данных или прохождения медкомиссии ожидает административная ответственность – выплата штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен

Юрист добавил, что призывник может понести и уголовную ответственность – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок, если он не явился в ТЦК для направления в воинскую часть. Ранее в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказали, будет ли наказание для женщин-уклонистов от военного учета.