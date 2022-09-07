Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление городского головы Энергодара Дмитрия Орлова в Телеграм, работники коммунальных службы попросту не успевают завершить работу на одних аварийных участках, как следующим обстрелом Россия просто перечеркивает всю их работу.

Дословно из заявления Орлова:

«В очередной раз Энергодар попал под обстрел захватчиков. Промежутки между провокациями становятся все меньшими. Уже второй раз на протяжении суток в городе пропадает электричество».

Также мэр Энергодара добавил, что прогнозировать сроки восстановления электроснабжения в городе в настоящее время просто невозможно.

«Обращаюсь с просьбой ко всем жителям города соблюдать правила двух стен, когда звучит воздушная тревога. Сделайте все запасы воды. Когда прекратятся обстрелы, также призываю сделать запас продуктов, которые не требуют приготовления».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что в Энергодаре раздался сильный взрыв.