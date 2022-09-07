Демченко сообщил «24 каналу», что люди бегут с захваченных украинских территорий, поскольку ко всем бедам добавилась «мобилизация». По словам журналиста, он слышал историю из первых уст от таких «призывников» о том, что «мобилизованных» использовали в Мариуполе для разведки огневых позиций украинских бойцов на «Азовстали», информирует «НБН».

По этой причине местные жители стараются уехать подальше из оккупированных регионов хотя бы на территорию Российской Федерации, некоторые оттуда добираются в Украину, Грузию или страны ЕС.

Журналист отметил, что этим решили воспользоваться представители оккупационных «администраций», которые за деньги начали вывозить «военнообязанных» с захваченных территорий Украины в РФ, чтобы те не попали на фронт.

Отметим, что россияне вручают повестки жителям оккупированных регионов Украины, которые получили гражданство РФ, а также пополняют путинские войска за счет принудительной «мобилизации». В ОРДЛО захватчики забрали на войну практически всех мужчин, кроме того, даже начали «выписывать» пациентов из больниц.