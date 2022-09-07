Как информирует «НБН», данное видео было обнародовано страницей Группировки Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Помимо того стало известно о последствиях для россиян от предпринятой ими попытки штурма позиций ВСУ. Наши защитники уничтожили в итоге склад оккупантов во временно оккупированной Балаклее.

В сообщении к обнародованному видео говорится:

«На кадрах запечатлено поражение состава захватчиков. Это происходило в Балаклее. Также были уничтожены установки С-300 и САУ врага».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины освободили очередные села в Херсонской области.