Издание «РИА Мелитополь» сообщает, что во временно захваченном городе за неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос в пять раз. Большая часть инфицированных лечится дома, около 30 человек были госпитализированы, в том числе и путинские военные, информирует «НБН».

Количество заболевших ковидом ежедневно растет и среди взрослых, и среди детей. По словам медиков, оккупанты и переселенцы завезли вирус в Мелитополь из российских регионов, где бушует COVID-19.

Однако врачам нечем лечить пациентов, поскольку в городе нет необходимых препаратов, что вызывает панику среди захватчиков и коллаборантов.

Ранее советник херсонского мэра Роман Головня рассказал, что предпринимают предатели Украины и «освободители» в регионе в связи с контрнаступлением ВСУ и мощными ударами по военным объектам РФ.