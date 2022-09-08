В эфире телеканала «Прямой» офицер сообщил, что путинские десантники бросили позицию «Москва» в селе Новая Гусаровка под Балаклеей. Бойцы батальона «Дикое поле» сняли с флагштока реплику флага победы, который советские солдаты в 1945 году подняли над Рейхстагом, информирует «НБН».

По его словам, со времен Древнего Рима существует правило, согласно которому военное подразделение должно быть расформировано с позором, если оно потеряло свой боевой флаг. Именно так и отличилась легендарная десантура РФ.

По словам Березовца, российские захватчики настолько спешили, что бросили оружие – ПТРК «Фагот», РЭБы, снаряды для пушек, мины, патроны, а также все свои вещи, в частности украинские защитники обнаружили предметы гигиены оккупантов.

Политолог отметил, что украинские военные запечатлели позорную историю «полосатого рейса», добавив, что видео получилось очень эпичным, поскольку ВДВшники прыгали в Северский Донец, бросив оружие, флаг и свою честь.

Напомним, что на Юге Украины взбунтовались захватчики, «мобилизованные» из ОРДО. За бунтарей взялись сотрудники контрразведки России.