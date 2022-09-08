Страна-агрессор активно готовится к проведению псевдореферендумов в захваченных регионах Украины. Кремль надеется вновь показать западному миру трюк с «волеизъявлением народа», как это было в 2014 году, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, ВСУ и силы сопротивления ликвидируют российских захватчиков и коллаборантов, демонстрируя, что им не удастся воплотить «крымский сценарий».

Кроме того, украинские защитники срывают план Путина по захвату всей территории Донбасса. Кузан отметил, что до 15 сентября оккупанты будут стараться «полностью освободить» регион, набирая в ВС РФ людей из захваченных территорий, вагнеровцев и заключенных. Однако ВСУ продолжат срывать попытки врага выйти на административные границы Донецкой области.

Отметим, что армия Украина сорвала фейковый референдум в Херсоне. Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что из-за ситуации в регионе невозможно провести «всенародное голосование».