Журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал видео задержания «мобилизованного» из ОРЛО в Харьковской области, которое снял украинский военный, информирует «НБН».

«Землячок, привет!» — обратился к военнопленному боец ВСУ, отметив, что ему повезло, поскольку он остался в живых.

В свою очередь захватчик рассказал украинским защитникам, как он попал на фронт. Как признался «мобилизованный» из оккупированного Алчевска, он шел за шампунем, боевики забрали его прямо с улицы и бросили на передовую. По словам захватчика, у него даже нет военного билета.

Отметим, что россияне продолжают в «народных республиках» Донбасса принудительную «мобилизацию». Оккупанты отправили на войну практически всех мужчин из «ЛДНР» и взялись за пациентов больниц.

Женщина из захваченного Алчевска пожаловалась, что ее мужа, которого после капельницы врачи отпустили ненадолго домой, боевики забрали с улицы прямо в шортах и шлепках, чтобы отправить на фронт. Похожая ситуация обстоит и в оккупированном Донецке, где пациентов «выписывают» из больниц, несмотря на наличие у них болезней, травм и ранений.