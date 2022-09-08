Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, в Институте изучения войны заявили, что украинские военные продвинулись вперед как минимум на двадцать километров, заняв в Харьковской области четыре сотни квадратных километров территории.

По всей вероятности, украинские Вооруженные силы, как говорится в сообщении, используют на юго-востоке Харьковской области передислокацию сил РФ на южное направление. Это предоставляет возможность ВСУ провести эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма.

Таким образом, действия Вооруженных сил Украины в Херсонской области заставили войска России сосредоточиться на юге. Это предоставило возможность защитникам Украины начать локальные, однако весьма эффективные контратаки в районе Изюма.

Напомним, ранее стало известно об успехе ВСУ в Херсонской области.