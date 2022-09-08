Главное управление разведки Украины сообщает, что «мобилизованных» из «Донецкой народной республики» массово переводят на службу по контракту, на что солдаты не дают своего согласия, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

Военные узнают о смене статуса уже постфактум, кроме того, им не сообщают информацию о сумме зарплаты и сроках начисления выплат. В украинской разведке отметили, что на контракты массово перевели личный состав 1-го армейского корпуса путинской армии, большая часть из которых состоит из «призывников» ОРДО.

Отметим, что оккупанты также устроили бизнес на «мобилизации» жителей «народных республик» Донбасса. Журналист Александр Демченко рассказал, как россияне зарабатывают на «призывниках», которые не хотят ехать на войну.