В своем Telegram-канале советник мэра рассказал, что в оккупированном Мариуполе набирает обороты партизанское движение: люди оставляют по всему городу послание российским захватчикам в виде буквы «Ї», информирует «НБН».

Меток в городе становится все больше, что вызывает панику среди «освободителей» и коллаборантов, которые бегают и пытаются зарисовать символы протеста мариупольцев. Знак появляется на столбах, памятниках, заборах, дорогах, в парках и скверах – везде, где их не ожидают увидеть россияне.

«Больше глаз, больше ушей, больше рук в городе», — прокомментировал Андрющенко партизанское движение в Мариуполе, добавив, что враги теперь начинают оглядываться по-настоящему.

Напомним, что оккупанты занялись ликвидацией следов своих военных преступлений в Мариуполе. Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров рассказал, как захватчики пытаются скрыть массовое убийство украинцев в Драмтеатре.