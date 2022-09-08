Как информирует «НБН», об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр.

В частности, она заявила, что враг испытывает крайне сложную ситуацию с личным составом. К таким выводам она пришла, опираясь на известные Минобороны факты.

Согласно словам Анны Маляр, в настоящее время в Российской Федерации внедряют краткосрочные трехмесячные контракты. Все делается для того, чтобы привлечь как можно больше добровольцев. В это же время известно, что продолжительные контракты россияне подписывать в большинстве случаев вовсе не желают.

Кроме того, чтобы добровольцы имели больше мотивации к войне в Украине, российское военное руководство предлагает им улучшенные социальные пакеты.

Напоследок Маляр добавила:

«Они стремятся делать для них определенные социальные льготы, так как у них сильно не хватает живой силы, которая могла бы воевать в Украине. И в данном случае для них проблема не только в том, что мы их очень активно и эффективно ликвидируем. Но также проблема состоит в том, что россияне попросту боятся идти сюда, так как они в курсе дела, что происходит с ними в Украине – они здесь в роли пушечного мяса».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ успешно провели контрнаступление в Харьковской области.